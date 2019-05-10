Сытнику срочно нужно найти квитанций на 100 000

16:40 10 мая,

Сытник на крючке / Фокус

Генеральная прокуратура учредила для главы НАБУ Артема Сытника интересный квест - в качестве задачи со звездочкой он должен объяснить свой элитный отдых в охотничьем угодье "Полеское - Сарны" Ривненской области.

Эти охотничьи угодья семья Артема Сытника облюбовала давно, однако интересно не это, а то, что оплачивал их не глава НАБУ, а третье лицо. В этом уверены журналисты "Обозревателя", первыми написавшими о досуге Сытника, а также в самой ГПУ, как пишет телеграм-канал Newsroom. Все это и оформилось в допрос 10 мая.

Охота, рыбалка, катания на квадроциклах и лодках, напитки только элитные – виски Chivas Regal, Hennessy, водка Grey Goose, сыры колбасы, - за все это ежегодно платит товарищ Сытника - Надейко Николай Николаевич (возможно, - главврач детской больницы в Ровно). Чек каждый раз колеблется в районе 100 000 гривен. Всего таких эпизодов было пять. Плюс гости разбили два квадрацикла по цене 8,5 тысяч долларов каждый.

За все нужно платить, даже если за тебя платит "друг" / Обозреватель

Дружба - это хорошо, но если это правда, то получается, что главу НАБУ таким образом коррумпировали. Именно такое предположение Сытнику озвучили сегодня, 10 мая 2019, на допросе в ГПУ. Сам Артем Сытник эту версию категорически опровергает, заявив, что никакой он не коррупционер, просто "забыл" задекларировать такие траты.

Теперь же Сытнику предстоит найти чеки, чтобы доказать, что это он платил за все, а не кто-то еще неизвестно за какие заслуги. Ну, и параллельно объяснить - почему человек, который должен бороться с коррупцией, прощает себе собственные "косяки".

Параллельно сразу несколько источников сообщают, что коррупционный отдых Артема Сытника - лишь вершина айсберга. Расследование ГПУ понадобилось для легализации более хитрой игры, которую ведет СБУ. Спецслужбы прослушивали главу НАБУ и якобы именно во время отдыха в охотничьих угодьях Сытник проболтался о своей роли в деле Манафорта, бывшего советника Януковича и Трампа, ныне осужденного американским судом, в том числе, на основании данных, полученных от украинских следователей. Именно этим объяснеется активность Юрия Луценко, его встречи с Руди Джулиани, громкие интервью в американской прессе, а также скандальный досрочный отзыв посла США - Мари Йованович.