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Сытника вызвали на ковер к Луценко

07 мая, 16:30
Сытника вызвали на ковер к Луценко - фото 1
Сытника вызвали на ковер к Луценко

Не успели в ГПУ дождаться прихода Петра Порошенко, как вызов на ковер получил ….глава НАБУ Артем Сытник.

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Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко.

"Артем Сытник вызывается на допрос в ГПУ в пятницу на 10:00", - говорится в сообщении.

Как сообщил источник, директора НАБУ подозревают во вмешательстве в деятельность экс-главы ЦИК Михаила Охендовского. В 2016 г. Антикоррупционное бюро обвинило чиновника в коррупции и в связях с "черной бухгалтерией" Партии регионов. Через год суд постановил закрыть дело против обвиняемого.

Напомним, во вторник, 7 мая, Петра Порошенко ожидают в Генеральной прокуратуре для дачи показаний.

К сожалению, гарант решил проигрнорировать вызов в ГПУ. Как сообщают следователи, президент так и не почтил их своим вниманием. Наверное, у него нашлись дела поважнее.

Как бы там ни было, но ГПУ намерена снова вызвать Порошенко на допрос.

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НАБУ Артем Сытник ГПУ Новости Украина
РБК Украина
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