США заменят посла в Украине. Просто так "планировалось"

13:30 07 мая,

США анонсировали замену своего посла в Украине. Спойлер: не стоит беспокоиться, все идет по плану.

"Посол Йованович (Мари Йованович – прим. ред) завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось", - сообщил источник в Госдепе.

Точная причина отставки не сообщается, однако США в очередной раз подчеркнули, что волноваться не стоит.

"Команда в Посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом для укрепления нашего партнерства", - заявили американцы.

Отметим, что Мари Йованович была назначена на свой пост администрацией Обамы. Госпожа-посол неоднократно поддерживала борьбу с коррупцией в Украине и местное ЛГБТ-сообщество.

В свое время она попала в скверную историю, связанную с главой ГПУ Юрием Луценко. Тот обвинил госпожу-посол в передаче некоего списка неприкасаемых лиц.