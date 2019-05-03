Команда Трампа валит главного конкурента с помощью Украины

11:23 03 мая,

Злочевского придется слить?

Главная газета мира - The New York Times - вышла с большой статьей, в которой крепко связала украинский вопрос с выборами президента США 2020.

Как сообщает авторитетнейшее издание, которое традиционно симпатизирует демократам, юрисконсульт Дональда Трампа и в прошлом - один из самых успешных мэров в истории Нью-Йорка - Руди Джулиани - неоднократно встречался с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Целью встреч было лоббирование активного проведения расследования коррупционной деятельности фирмы Burisma Group скандального экс-министра времени Януковича Николая Злочевского.

Трамп и Руди Джулиани придумали красивую схему, но не учли человеческий (слишком человеческий) фактор / NYT

Почему американцев столь высокого полета заинтересовала деятельность структуры, наживавшейся на бедных украинцах за тысячи миль от США? Дело в том, что в составе топ-менеджеров Burisma значился сын сенатора Джо Байдена - Хантер. Ныне Джо Байден - главный претендент на то, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократов в 2020 и стать оппонентом Трампа.

В бытность Байдена-старшего вице-президентом США Хантер Байден в 2014 был введен в составе совета директоров зарегистрированной в Великобритании фирмы с украинскими корнями. По информации NYT, Хантер Байден получал от Злочевского ежемесячную зарплату в размере $50 тысяч.

Позднее Burisma Group обвинили в махинациях, а сам Злочевский бежал из Украины, но не очень далеко, чтобы время от времени встречаться с официальными представителями новой власти. В 2018 Злочевский, получив гарантии от Порошенко и генпрокурора Луценко, венулся в Украину, а дело было слито.

Как пишет The New York Times, Джо Байден лоббировал отставку Виктора Шокина с поста генпрокурора, чтобы слить дело. И этот факт очень заинтересовал команду Трампа. Именно этой теме были посвящены встречи Джулиани с Луценко (которому очень кстати вернули американскую визу - ред.) в 2019 году.

Хантер Байден тянет отца ко дну? / NYT

"Нынешний генеральный прокурор позже сообщил коллегам, что во время одной из встреч господин Джулиани с воодушевлением позвонил господину Трампу, чтобы сообщить ему о своих выводах", – пишет газета.

После этого становится понятна дерзость Юрия Луценко весной 2019. Напомним, он дал интервью американскому изданию The Hill, в котором фактически обвинил посла США в Украине Мари Йованович в инспирировании дела Манафорта, которое едва не погубило избирательную кампанию Трампа в зародыше. Также Луценко заявил, что существует некий список неприкасаемых украинских деятелей, который якобы передала Йованович ему, правда, на словах.

В США, где очень ценит репутация, а также финансовая чистоплотность, информация о том, что сын Джо Байдена замешан в коррупционных схемах, имела бы большой резонанс, однако опытный Джулиани не учел, с кем имеет дело. А дело в том, что генеральный прокурор без юридиеского образования, с болезненной склонностью к самолюбованием и тягой к спиртному не может быть человеком, который способен решать высокие задачи. Сейчас дело Burisma развалено Генпрокуратурой, а все бенефициары дела умыли руки, потому Луценко в данной ситуации больше похож на торговца воздухом.