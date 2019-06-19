Сытник наплевал на поручения Зеленского и укатил на отдых в Грецию

Сытник отправился на отдых в дешевый отель

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник вообще не переживает о том, что его подчиненные несколько лет только лишь прожигали бюджетные деньги. Не парится он и из-за ультиматума президента показать успехи в работе за три месяца.

Вместо того, чтобы попытаться сохранить должность и выполнить поставленный главой государства дедлайн, директор НАБУ решил катнуться в отпуск.

И не в Ровенскую область, где ему на халяву, судя по всему, уже не наливают, а в Грецию, где за коктейлями приходится ходить самому.

По данным источников "Українських новин", чекинился Сытник не в элитном отеле, а в Karidi beach apartments с показателем в две с половиной звезды. Очень уж похоже, что директор НАБУ попросту отметился в лобби отеля, но реально на отдых отправился куда-то в более презентабельное место. Впрочем, возможно, антикоррупционер просто боится тратить богатства после того, как стало известно о его похождениях на базе отдыха под Ровно.

В антикоррупционном бюро информацию о том, что вместо работы над дедлайном Зеленского Сытник отправился в отпуск, подтвердили. Но где именно находится начальник, не говорят.

Напонмим, следователи ГПУ не так давно начали задавать вопросы по поводу очень уж веселого отдыха Сытника в охотничьем угодье "Полеское - Сарны", где для него якобы "друзья" залистали по 100 тысяч гривен за отдых. Кроме того, вместе с другими отдыхающими главный НАБУшник разбил два квадроцикла по 8,% тысяч долларов за штуку.