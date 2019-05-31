Зеленский показательно нагнул Холодницкого и Сытника

Зеленский дал Сытнику и Холодницкому три месяца

В пятницу, 31 мая, президент Украины провел первую рабочую встречу с руководителями НАБУ и САП, которая закончилась для них несколько плачевно.

Страдающий популизмом Владимир Зеленский показательно нагнул глав антикоррупционных ведомств, которые с момента их создания не демонстрировали совершенно никаких успехов в работе.

В пресс-службе главы государства заявили о том, что Сытник и Холодницкий пообщались с президентом по поводу повышения эффективности работы САП и НАБУ.

При этом Зеленский обещал предоставить независимость антикоррупционных институтов и не вмешиваться в их деятельность, но при этом развалил обоих деятелей, дав им три месяца на то, чтобы впервые в историю начать по-настоящему работать.

- Украинцы требуют неотвратимости наказания для коррупционеров и наличие результатов в расследовании резонансных дел будет ответом на их ожидания, - подчеркнул Зеленский.

С учетом того, что выполнить требования главы государства погрязшие в политических разборках антикоррупционеры вряд ли смогут, президент фактически просто набирает очки рейтинга.

С этим же связан и указ Зеленского о расширении полномочий НАБУ.