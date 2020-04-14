От коронавируса умер 40-летний монах Почаевской лавры

В Почаевской Лавре зафиксировали первую смерть от коронавируса

Кроме двух работников РПЦ в Киево-Печерской Лавре, смертельные случаи от заражения COVID-19 зафиксированы и в Свято-Успенской Почаевской Лавре. Из-за агентуры ФСБ, которая в проповедях призывает одурманенных прихожан игнорировать карантин, церковные учреждения превратились в рассадник коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

По его словам, кроме двоих монахов из Киево-Печерской Лавры умер еще и 40-летний пособник Путина из Почаевской.

"Московская церковь стала крупнейшим рассадником коронавируса в Украине. Только в Киево-Печерской Лавре уже более 90 больных. В сутки это число выросло втрое. И это - лишь верхушка айсберга. Никто не застрахован от заражения. Но иерархи церкви Московского патриархата вели прямую агитацию против карантина, собирая толпы людей в Лавре и других храмах, то есть сознательно подвергая людей опасности заболеть и разносить болезни дальше. В частности, отметился такими призывами и скандально известный наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел, который и сам теперь заболел. Такое поведение разительно отличается от действий других христианских церквей. Православная Церковь Украины, Украинская Греко-Католическая Церковь, ведущие протестантские церкви придерживаются карантина, предупреждают священников и прихожан об опасности, помогают стране справиться с эпидемией, транслируют богослужения онлайн и тому подобное".

В общем, экс-глава Института национальной памяти пришел к простому выводу о том, что УПЦ МП представляет непосредственную опасность для нашей страны и граждан, а власти должны закрыть эту не имеющую ничего общего с религией организацию как можно быстрее.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине официально зафиксировали 3012 случая заражения китайским коронавирусом.

93 человека скончались, а 97 вышли из больниц здоровыми. Впрочем, эта статистика чрезвычайно не точная. Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.