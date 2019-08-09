"Своего дерьма хватает": российский пропагандист приехал в Киев открывать филиал "СМИ"

Венедиктов издевательски фоткается у здания СБУ

Прикидывающийся либералом обслуживающий Кремль в информационном плане главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов занимается организацией открытия своего филиала в Украине. И это является двойной диверсией.

На своей странице в Facebook крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев написал о том, что приезд Венедиктова в Киев - полнейший трэш и лютая опасность для национальной безопасности Украины.

По его словам, Венедиктова заметили прогуливающимся по Крещатику, а в интервью одному из украинско-пропагандистских СМИ он сам говорил о том, что собирается открыть филиал своей информпомойки, но для этого "нужно отменить языковой закон". Судя по всему, в Украину он как раз для организации всего и приехал.

"Поясню тем, кто, может, не в курсе, что это. Это - прямая диверсия Кремля в Украине. Они обнаглели настолько, что совсем потеряли берега. "Эхо Москвы" - это "СМИ", которое приглашает в эфир и публикует русских террористов, убийц украинцев. Их там таких много, но фамилии Прилепин, думаю, хватит. Также их постоянный автор - "крымский блоггер" Горный, которого Веник спустил Кремль в момент оккупации Крыма для пропаганды против Украины и крымских татар. И вишенка на торте - заместитель Венедиктова - Рувинский - откровенный крымнашист, недавно попавший в "Миротворец" за незаконное посещение Крыма", - написал Муджабаев. - Это путинское радио будет работать в Украине только через мой труп. Мы будем его блокировать, вырубать любыми способами, потому что это - враги. Как российские оккупанты в Крыму и на Донбассе. Враги ярости. Это - Путин. Собственной персоной. Это десант российских войск внутри. Тот самый выстрел в спину. Мы его здесь терпеть не будем ни при каких обстоятельствах, это абсолютно исключено".