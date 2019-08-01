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"Скинемся" все: у Зеленского пояснили принципы работы бесполезного русскоязычного канала

18:20
У Зеленского видят русскоязычный канал симбиозом СМИ и государства - фото 1
У Зеленского видят русскоязычный канал симбиозом СМИ и государства

Задуманная президентом и его окружением реформа в информационном противодействии России только лишь больше разделит украинское общество. А также даст возможность русским говорить о том, что они были правы, и "языковая проблема действительно существовала".

Тем не менее, у Зеленского все же хотят создавать канал, с помощью которого будут вести "борьбу за умы".

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Впервые и более развернуто о планах Зе команды рассказал советник гаранта и депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Никита Потураев.

По его словам, русскоязычный телеканала должен стать симбиозом взаимодействия ряда украинских СМИ с государством.

- Это должно быть сотрудничество частных медиа, государства, общественного вещателя, а также и так называемой гражданской журналистики, поскольку у нас не будет возможности получать достоверную информацию из Крыма, с оккупированных территорий. Мы можем получать достоверную информацию для тех же телевизионных новостей только посредством гражданской журналистики, - заявил советник Зеленского, который, судя по всему, вообще не понимает абсолютно ничего в способах получения информации за линией фронта, но очень уж хочет быть причастным к информационной борьбе. - У нас есть отдельные проекты, направленные на оккупированные территории, мы их не должны потерять. Они в том числе и частные, ATR прекрасно вещает на Крым настолько, насколько может, его тоже глушат. Но мы должны создать хотя бы один мощный канал иновещания, конечно, с дополнительным фокусом на оккупированные территории.

Как именно в команде президента хотят добиться нормального вещания в "ДНР", "ЛНР" и Крыму с точки зрения технической, остается лишь догадываться. Как и не ясно то, почему жители захваченных русскими городов должны переключаться с излюбленной ими пропаганды на украинский телеканал.

И совершенно открытым остается вопрос, а не скатится ли проект русскоязычного канала в аналог УТ-1 с нулевым рейтингом и колоссальными бюджетными вливаниями.

 

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