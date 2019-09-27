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Свирепая Мендель пошла в атаку: останавливала возможного киллера

16:00
Юлии Мендель готова останавливать даже "журналистов-киллеров" - фото 1
Юлии Мендель готова останавливать даже "журналистов-киллеров"

Зашкварившаяся из-за своего невероятного рвения оградить президента Зеленского от "назойливых" журналистов пресс-секретарь президента пояснила свое поведение. И стыда она, судя по всему, не испытывает.

В пятницу, 27 сентября, на своей странице в Facebook представительница президента написала дерзкий пост, в котором раскритиковала журналистов.

Юлия Пендель: Пресс-секретарь Зеленского свирепо набросилась на журналиста - ВИДЕО

Воспользовавшись опытом своего коллеги Дмитрия Пескова, который рассказывал журналистам о том, как "американские полисмены расстреливают за выброшенный мимо урны стаканчик", Мендель решила подчеркнуть, что "в Штатах журналисты себя ведут не так, как делают это наши наглецы".

"В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Потому личное пространство первого лица - это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, представляясь журналистом известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве, - написала Мендель. - Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко - не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала. Хотим поведения - давайте на цивилизованное "нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки".

В общем, пресс-секретарша Зе командира в очередной раз проявила себя не с лучшей стороны. Вместо извинений и раскаяния она продемонстрировала позицию "вы все - ничтожества", чем обрекла свою персону на дополнительные страдания.

Впрочем, если учесть, что Мендель приплела к ситуации историю с покушением не Амину Окуеву и Адама Осмаева, то, возможно, офису президента стоит отправить пресс-секретаршу на повышение до личного телохранителя Зеленского. Ведь с бросаться на "журналиста-киллера" словно Джек рассел-терьер, не обращая внимание на его габариты, может только абсолютно отчаявшийся и смелый человек. А такие в охране президента определенно нужны.

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