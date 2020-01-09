Ломаченко выложил хвалу русскому спецназу: Сеть разрывает от ярости – ФОТО, ВИДЕО

Ломаченко выложил видео с русским спецназом, сеть в ярости – ФОТО, ВИДЕО

Украинский боксер Василий Ломаченко попал в громкий скандал из-за публикации видео о русском спецназе.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Пропагандистский ролик спортсмен разместил в Insagram. В опубликованном видео показаны учения «вежливых людей» вперемежку с православными мотивами. Как и ожидалось, вкусы Ломаченко оценили далеко не все.

"Вася Ломаченко запостил видео с тренировкой российского спецназа. Видео сопровождается мантрой о силе православного духа от МПешной секты. Не то, чтобы это какая-то новость: Вася известный мракобес, как и его кум Усик, которому не все однозначно относительно войны на Востоке. Но из таких вот видосиков, из таких вот людей, и составляются затем пазлы в картину, на которой на выступление ватной блогерши из Москвы приходит 500 украинцев в Киеве", - написал блогер Rodion Shovkoshytnyi.

Такого же мнения придерживается и небезызвестный Антон Ходза.

"Тупо мразюк на голову православный", - отметил он в Facebok.

Другие комментаторы с ним солидарны.