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Ломаченко выложил хвалу русскому спецназу: Сеть разрывает от ярости – ФОТО, ВИДЕО

15:40
Ломаченко выложил видео с русским спецназом, сеть в ярости – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Ломаченко выложил видео с русским спецназом, сеть в ярости – ФОТО, ВИДЕО

Украинский боксер Василий Ломаченко попал в громкий скандал из-за публикации видео о русском спецназе.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Ломаченко выложил хвалу русскому спецназу: Сеть разрывает от ярости – ФОТО, ВИДЕО - фото 194075

Пропагандистский ролик спортсмен разместил в Insagram. В опубликованном видео показаны учения «вежливых людей» вперемежку с православными мотивами. Как и ожидалось, вкусы Ломаченко оценили далеко не все.

"Вася Ломаченко запостил видео с тренировкой российского спецназа. Видео сопровождается мантрой о силе православного духа от МПешной секты. Не то, чтобы это какая-то новость: Вася известный мракобес, как и его кум Усик, которому не все однозначно относительно войны на Востоке. Но из таких вот видосиков, из таких вот людей, и составляются затем пазлы в картину, на которой на выступление ватной блогерши из Москвы приходит 500 украинцев в Киеве", - написал блогер Rodion Shovkoshytnyi.

Ломаченко выложил хвалу русскому спецназу: Сеть разрывает от ярости – ФОТО, ВИДЕО - фото 194076

Такого же мнения придерживается и небезызвестный Антон Ходза.

Ломаченко выложил хвалу русскому спецназу: Сеть разрывает от ярости – ФОТО, ВИДЕО - фото 194077

"Тупо мразюк на голову православный", - отметил он в Facebok.

Другие комментаторы с ним солидарны.

Ломаченко выложил хвалу русскому спецназу: Сеть разрывает от ярости – ФОТО, ВИДЕО - фото 194079
Отметим, что Ломаченко не единственный спортсмен с довольно странной позицией. Так, Александр Усик неоднократно ездил в оккупированный Крым. А недавно он и вовсе отказался биться с русскими боксерами из-за "политизации спорта".
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Новости Украина Василий Ломаченко Россия спецназ
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