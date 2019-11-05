Суркис "спалился" на стадионе. Буквально - ФОТО
Суркис "спалился" на стадионе. Буквально - ФОТО
Президент ФК "Динамо" Игорь Суркис спалился на столичном стадионе НСК "Олимпийский". Буквально.
Довольно интересные фото выложил Антон Ходза.
"Распечатаю себе эти фоточки, и в следующий раз как ко мне д….бутся стюарды на стадионе, буду их показывать. Если кто-то не вкурил, это Суркис пыхтит на матче Динамо-Шахтер", - написал блогер.
Что не так с фото и причем здесь сигареты? Ответ прост: правила стадиона строго запрещают курить болельщикам стадиона. Для большей ясности Ходза решил переспросить и получил однозначный ответ:
"Курение на стадионах запрещено, независимо то того сигареты это или IQOS", - заявили в Украинской Премьер-лиге.
Напомним, братьев Суркисов вызвали на допрос в НАБУ.
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