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Суркис "спалился" на стадионе. Буквально - ФОТО

13:03
Суркис "спалился" на стадионе. Буквально - ФОТО - фото 1
Суркис "спалился" на стадионе. Буквально - ФОТО

Президент ФК "Динамо" Игорь Суркис спалился на столичном стадионе НСК "Олимпийский". Буквально.

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Довольно интересные фото выложил Антон Ходза.

Суркис 'спалился' на стадионе. Буквально - ФОТО - фото 190689

"Распечатаю себе эти фоточки, и в следующий раз как ко мне д….бутся стюарды на стадионе, буду их показывать. Если кто-то не вкурил, это Суркис пыхтит на матче Динамо-Шахтер", - написал блогер.

Суркис 'спалился' на стадионе. Буквально - ФОТО - фото 190687

Что не так с фото и причем здесь сигареты? Ответ прост: правила стадиона строго запрещают курить болельщикам стадиона. Для большей ясности Ходза решил переспросить и получил однозначный ответ:

Суркис 'спалился' на стадионе. Буквально - ФОТО - фото 190688

"Курение на стадионах запрещено, независимо то того сигареты это или IQOS", - заявили в Украинской Премьер-лиге.

Напомним, братьев Суркисов вызвали на допрос в НАБУ.

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Игорь Суркис Динамо Киев ФК Шахтер Футбол Новости Украина
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