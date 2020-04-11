Супрун вернут в МОЗУ? Зеленский дал окончательный ответ

Супрун вернут в МОЗУ? Зеленский дал окончательный ответ

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении Уляны Супрун в кресло главы МОЗУ.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ОПУ.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, особенно в это чрезвычайно сложное для каждого из нас время, в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В то же время сообщаю, что постановлением Верховной Рады Украины от 30 марта 2020 № 550 министром здравоохранения Украины назначен Максим Владимирович Степанов", - говорится в ответе президента.

Также глава государства подчеркнул, что его команда продолжит медицинскую реформу.

"Относительно продолжения медицинской реформы информирую, что с 1 апреля 2020 года в стране в соответствии с Законом Украины от 19.10.2017 № 2168 "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Facebook заблокировал пост Супрун. Из-за Бандеры.