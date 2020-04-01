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Супрун попросила Илона Маска о помощи: Раскрыты детали

19:40
Супрун попросила Илона Маска о помощи: Раскрыты детали - фото 1
Супрун попросила Илона Маска о помощи: Раскрыты детали

Экс-глава МОЗ Уляна Супрун попросила американского миллиардера Илона Маска помочь Украине в борьбе с пандемией коронавируса.

Украина закупила аппараты искусственного дыхания на сотни миллионов

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Twitter бизнесмена.

"У нас есть аппараты ИВЛ, одобренные FDA (FDA - Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов). Мы доставим их в больницы по всему миру, где работает доставка Тесла. Доставка бесплатна. Единственное требование заключается в том, что ИВЛ должны быть сразу направлены пациентам, а не храниться на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или @Tesla", - отметил Илон Маск.

Супрун попросила Илона Маска о помощи: Раскрыты детали - фото 198087

На пост бизнесмена тут же отреагировала экс-глава МОЗ Уляна Супрун.

"Меня зовут Уляна Супрун и я бывший министр здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в аппаратах ИВЛ. У нас только 3500 устройств в отделениях интенсивной терапии, и нас 37 миллионов. Пожалуйста, помогите нам!" – написала политик.

Супрун попросила Илона Маска о помощи: Раскрыты детали - фото 198088

Напомним, Украина наладит выпуск своих тестов на СOVID-19 – МОЗ.

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Уляна Супрун Министерство здравоохранения Пандемия коронавируса Илон Маск Новости Украина
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