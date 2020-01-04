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Facebook заблокировал пост Супрун. Из-за Бандеры

13:00
Facebook заблокировал пост Супрун. Из-за Бандеры - фото 1
Facebook заблокировал пост Супрун. Из-за Бандеры

Соцсеть Facebook заблокировала пост экс-главы МОЗ Уляны Супрун. Из-за Степана Бандеры.

Вятрович продолжил сражение за проспект Бандеры

Об этом экс-министр написала Facebook.

"Вчера служба поддержки фейсбук сообщила мне, что пост о Степане Бандере, где я упомянула несколько его цитат, скрыт за "нарушение стандартов сообщества за" hate speech / пропаганду ненависти ". Пропаганда ненависти – это нападки на людей на основе так называемых защищенных признаков, например расовой, религиозной или этнической принадлежности, национального происхождения, сексуальной ориентации, касты, пола, гендера или гендерной идентичности, серьезной болезни или физического недостатка", - заявила Супрун и подчеркнула, что ее пост не подходит под указанные признаки.

Facebook заблокировал пост Супрун. Из-за Бандеры - фото 193818

заметке от 2 января не было никакой пропаганды ненависти и ничего, что нарушало бы стандарты сообщества. Но это не помешало заблокировать сообщение, набравше более чем 6000 репостов и охватившее более полумиллиона читателей", - добавил экс-глава МОЗ.

Напомним, 1 января 2020 в нескольких городах Украины прошли марши в честь Степана Бандеры, на что традиционно отреагировали послы Польши и Израиля. Одновременно с этим Команда Зе не прекращает попыток "примирить" исторические нарративы о СССР и ОУН, однако особых успехов на этом поприще "зеленые" пока не достигли.

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Уляна Супрун Степан Бандера ОУН Новости Украина
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