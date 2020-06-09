Расследование MH17 Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

Суду по MH17 показали фото перевозки "Бука"

18:42
Суду по MH17 показали фото перевозки "Бука" - фото 1
Суду по MH17 показали фото перевозки "Бука"

Во вторник, 9 июня, в Нидерландах на судебном заседании по делу гибели лайнера MH17 сторона обвинения предоставила фото транспортировки российской установки "Бук".

Гибель MH17: В Донецке задержали одного из обвиняемых

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на nu.nl.

По данным следствия, подлинность фото подтверждают многие источники. В частности, был найден владелец машины, которая транспортировала ракетный комплекс. Свидетель подтвердил, что его грузовик был захвачен российскими боевиками за 9 дней до катастрофы. Эти данные подтвердил и один из террористов, имя которого не называется.

Дополнительным доказательством аутентичности фото является видео перевозки ЗРК Бук. Ранее российская сторона подтвердила подлинность этого видеоматериала, отказавшись при этом признавать, что он был заснят на оккупированной территории.

Напомним, что…

Пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики "ДНР" попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными. В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу".

По данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 виновны россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). Все подозреваемые на данный момент проживают на территории РФ.

В феврале 2020 г. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем виновникам гибели малайзийского "Боинга" и вызвала их для проведения следственных действий.

9 марта 2020 г. в пригороде Амстердама (Нидерланды) суд начал слушание по делу малазийского "Боинга", сбитого боевиками в июле 2014 г. Никто из обвиняемых на процесс не явился.

8 июня 2020 г. открылся второй этап слушаний дела гибели малазийского лайнера на Донбассе.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Боинг Расследование MH17 ЗРК "Бук" Донбасс Мир
РБК Украина
Другое на тему
Перестрелка в Броварах: Полиция провела обыски у одного из организаторов - фото 1
Перестрелка в Броварах: Полиция провела обыски у одного из организаторов
18:00
В Украине вскоре разберутся с составом комиссии по переговорам с Ираном - фото 1
Крушение "Боинга" МАУ: Украина хочет вести переговоры с правительством Ирана
15:00
Авакову нужно больше денег - фото 1
Мало денег: Аваков решил отщипнуть 2,5 миллиарда от антикоронавирусного фонда
13:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
16:16
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00