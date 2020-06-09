Суду по MH17 показали фото перевозки "Бука"

Суду по MH17 показали фото перевозки "Бука"

Во вторник, 9 июня, в Нидерландах на судебном заседании по делу гибели лайнера MH17 сторона обвинения предоставила фото транспортировки российской установки "Бук".

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на nu.nl.

По данным следствия, подлинность фото подтверждают многие источники. В частности, был найден владелец машины, которая транспортировала ракетный комплекс. Свидетель подтвердил, что его грузовик был захвачен российскими боевиками за 9 дней до катастрофы. Эти данные подтвердил и один из террористов, имя которого не называется.

Дополнительным доказательством аутентичности фото является видео перевозки ЗРК Бук. Ранее российская сторона подтвердила подлинность этого видеоматериала, отказавшись при этом признавать, что он был заснят на оккупированной территории.

Напомним, что…

Пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики "ДНР" попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными. В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу".

По данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 виновны россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). Все подозреваемые на данный момент проживают на территории РФ.

В феврале 2020 г. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем виновникам гибели малайзийского "Боинга" и вызвала их для проведения следственных действий.

9 марта 2020 г. в пригороде Амстердама (Нидерланды) суд начал слушание по делу малазийского "Боинга", сбитого боевиками в июле 2014 г. Никто из обвиняемых на процесс не явился.

8 июня 2020 г. открылся второй этап слушаний дела гибели малазийского лайнера на Донбассе.