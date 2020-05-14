Гибель MH17: В Донецке задержали одного из обвиняемых

Гибель MH17: В Донецке задержали одного из обвиняемых

11 марта 2020 г. в оккупированном Донецке был задержан Леонид Харченко ("Крот") – один из ключевых фигурантов по делу гибели малазийского Боинга на Донбассе.

Об этом сообщает Russian BBC.

По данным СМИ, террорист был арестован оккупационной администрацией, однако по совершенно другому уголовному делу. Речь идет о незаконном обыске в 2014 году и хранении оружия.

8 мая арест преступника был продлен. По мнению знакомого боевика, действия оккупантов обусловлены боязнью похищения Харченко украинскими спецслужбами, как это ранее произошло с Владимиром Цемахом.

Для справки

Леонид Харченко – боевик "ДНР". Родился и рос на территории Донецкой области. До событий 2014 г. работал инженером. После российской оккупации Донбасса, примкнул к боевикам.

Леонид Харченко

Летом 2014 года Харченко стал офицером т.н. спецназа военной разведки "ДНР" и взял позывной "Крот". В июле этого же года террорист принимал непосредственное участие в перемещении по Донбассу ЗРК "Бук", из которой позже был сбит "Боинг".

В 2018 г. боевик уволился в запас в звании подполковника и остался жить в Донецке.

Напомним, пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики "ДНР" попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными. В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу".

По данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 виновны россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). Все подозреваемые на данный момент проживают на территории РФ.

В феврале 2020 г. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем виновникам гибели малайзийского "Боинга" и вызвала их для проведения следственных действий.

9 марта 2020 г. в пригороде Амстердама (Нидерланды) суд начал слушание по делу малазийского "Боинга", сбитого боевиками в июле 2014 г. Никто из обвиняемых на процесс не явился. Подробнее об этом читайте здесь.