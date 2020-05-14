Владимир Зеленский Игорь Коломойский Карантин в Украине война на Донбассе

Гибель MH17: В Донецке задержали одного из обвиняемых

16:30
Гибель MH17: В Донецке задержали одного из обвиняемых - фото 1
Гибель MH17: В Донецке задержали одного из обвиняемых

11 марта 2020 г. в оккупированном Донецке был задержан Леонид Харченко ("Крот") – один из ключевых фигурантов по делу гибели малазийского Боинга на Донбассе.

В деле о MH17 появятся новые подозреваемые – заявление

Об этом сообщает Russian BBC.

По данным СМИ, террорист был арестован оккупационной администрацией, однако по совершенно другому уголовному делу. Речь идет о незаконном обыске в 2014 году и хранении оружия.

8 мая арест преступника был продлен. По мнению знакомого боевика, действия оккупантов обусловлены боязнью похищения Харченко украинскими спецслужбами, как это ранее произошло с Владимиром Цемахом.

Для справки

Леонид Харченко – боевик "ДНР". Родился и рос на территории Донецкой области. До событий 2014 г. работал инженером. После российской оккупации Донбасса, примкнул к боевикам.

Гибель MH17: В Донецке задержали одного из обвиняемых - фото 200033

Леонид Харченко

Летом 2014 года Харченко стал офицером т.н. спецназа военной разведки "ДНР" и взял позывной "Крот". В июле этого же года террорист принимал непосредственное участие в перемещении по Донбассу ЗРК "Бук", из которой позже был сбит "Боинг".

В 2018 г. боевик уволился в запас в звании подполковника и остался жить в Донецке.

Напомним, пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики "ДНР" попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными. В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу".

По данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 виновны россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). Все подозреваемые на данный момент проживают на территории РФ.

В феврале 2020 г. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем виновникам гибели малайзийского "Боинга" и вызвала их для проведения следственных действий.

9 марта 2020 г. в пригороде Амстердама (Нидерланды) суд начал слушание по делу малазийского "Боинга", сбитого боевиками в июле 2014 г. Никто из обвиняемых на процесс не явился. Подробнее об этом читайте здесь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина ДНР Боинг Расследование MH17
Russian BBC
powered by lun.ua
Другое на тему
Кабмин разрешил вещевые рынке в Украине: Раскрыты детали - фото 1
Кабмин разрешил вещевые рынке в Украине: Раскрыты детали
17:15
У Коломойскогои части "слуг" знатно пригорело после принятия закона - фото 1
"Слуга народа" от Коломойского подал в суд на Разумкова и Гетманцева
14:00
В Украине начинаются проблемы с питьевой водой - фото 1
В СНБО прогнозируют дефицит воды и хотят качать ее из артезианских скважин
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
07 мая, 15:35