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Судно Ever Given заблокували у Суецькому каналі та хочуть грошей

10:35
Найвідоміше судно світу - під арештом - фото 1
Найвідоміше судно світу - під арештом

Влада Єгипту заарештувала вантажне судно компанії Ever Given, яке минулого місяця зазнало аварії та заблокувало рух Суецьким каналом, і вимагає 916 мільйонів доларів США компенсації за завдані збитки.

Адміністрація Суецького каналу заявила, що компенсація необхідна для покриття збитків за транзитні збори, пошкодження водного шляху під час днопоглиблювальних робіт, а також витрат на обладнання та робочу силу. Чиновники підрахували, що щодня втрачали близько 15 мільйонів доларів транзитних зборів.

Загальна сума компенсації, на думку єгиптян, має становити 916 мільйонів доларів.

Представник власника компанії Ever Given - японської компанії Shoei Kisen Kaisha Ltd., відмовився коментувати питння про компенсацію.

Компанія Ever Given заявила, що екіпаж судна все ще перебуває на борту корабля.

Фрахтувальник судна, тайванська компанія Evergreen Marine Corp., повідомила електронним листом, що не отримувала від власника судна інформації про судовий ордер (на арешт судна - ред).

Як повідомлялося, 400-метрове вантажне судно Ever Given 23 березня сіло на мілину в південній частині Суецького каналу, заблокувавши навігацію цією стратегічно важливою для світової торгівлі транспортною артерією. Розблокувати канал вдалося 30 березня.

Фрахтувальник судна, тайванська компанія Evergreen Marine Corp., заявила, що не несе відповідальності за затримку будь-якого вантажу, який перевозив контейнеровоз.

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Египет Новини Мир
Укрінформ
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