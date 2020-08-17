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Суд заочно арестовал министра Януковича: Раскрыты детали

Вчера, 18:30
Суд заочно арестовал министра Януковича: Раскрыты детали - фото 1
Суд заочно арестовал министра Януковича: Раскрыты детали

Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-министра экологии Николая Злочевского.

Взятка Злочевского: Суд отправил под арест второго подозреваемого

Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий.

"Суд избрал заочную меру пресечения - такую как содержание под стражей - именно нашему фигуранту. Это дополнительная информация к объявлению в розыск", - рассказал правоохранитель.

Как уточнил прокурор, на данный момент следствие по делу Злочевского продолжается.

"Я уверен, что мы это дело закончим в сроки досудебного расследования , поскольку доказательства собраны надлежащим образом", - отметил глава САП.

Что было ранее?

12 июня детективы НАБУ задокументировали факт попытки передачи $5 млн руководству антикоррупционного бюро и САП. Еще $1 млн был найден в машине одного из подозреваемых и был предназначен ему за роль посредника.

Позже было установлено, что рекордная взятка предназначалась за закрытие дела против компании "Бурисма", принадлежащей экс-чиновнику Николаю Злочевскому.

14 июня был арестован Андрей Кича - директор по правовым вопросам "Бурисма".

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Новости Украина
Интерфакс Украина
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