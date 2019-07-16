война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Дмитрий Фирташ Владимир Зеленский

Суд выпустил из-под стражи обвиняемого в расстреле 48 активистов "беркутовца"

17:40
Суд отпустил одного из "Беркутовцев", причастных к убийству 48 активистов - фото 1
Суд отпустил одного из "Беркутовцев", причастных к убийству 48 активистов

На шестой год после совершенного бойцами спецподразделения "Беркут" преступления Святошинский суд столицы отпустил из СИЗО Сергея Тамтуру, который проходит по делу о расстрелах на Институтской.

Во вторник, 16 июля, бывшего карателя-правоохранителя решили отправить под домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Расстрел Майдана: суд арестовал землю на Институтской

Сергей Дьячук, следственный судья, отметил, что подозрения в 48 убийствах и ранениях еще 80 человек, в отношении Тамтуры уменьшились.

Прокурор же, как утверждает служитель Фемиды, не сумел доказать, что смена меры пресечения для выполнявшего приказ министра МВД мусора как-то повлияет на вынесение ему приговора. Правда, бывший "беруктовец" может спетлять из страны или укрыться от ответственности где-то в захолустье. Впрочем, вполне возможно и восстановление мента на должности с дальнейшим продолжением им карательных мероприятий под шевронами КОРДа, но подобные нюансы украинских судей, как правило, не волнуют.

Суд выпустил из-под стражи обвиняемого в расстреле 48 активистов 'беркутовца' - фото 184343

Сергей Дьячук же является председательствующим судьей по делу многих бывших бойцов "Беркута". В частности, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янышевского.

Суд выпустил из-под стражи обвиняемого в расстреле 48 активистов 'беркутовца' - фото 184344

Как минимум двое из этих спецназовцев постоянно подаются террористами в списки по обмену военнопленными. Правда, к войне на Донбассе они никакого отношения не имеют. Разве что нужны русским для того, чтобы не смогли рассказать об участии в расстреле Майдана спецназовцев из РФ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Беркут расстрел Майдана Россия суд СИЗО Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Декоммунизация законна - фото 1
Нахлобучить Кернеса: КСУ вынес вердикт по закону о декоммунизации
16:20
Фирташа точно экстрадируют: Австрия дала добро - фото 1
Фирташа точно экстрадируют: Австрия дала добро
13:25
Рейтинг "Слуги народа" влетел до небес – ФОТО - фото 1
Рейтинг "Слуги народа" взлетел до небес – ФОТО
12:36
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
14 июля, 17:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Загрузка...