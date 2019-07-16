Суд выпустил из-под стражи обвиняемого в расстреле 48 активистов "беркутовца"

Суд отпустил одного из "Беркутовцев", причастных к убийству 48 активистов

На шестой год после совершенного бойцами спецподразделения "Беркут" преступления Святошинский суд столицы отпустил из СИЗО Сергея Тамтуру, который проходит по делу о расстрелах на Институтской.

Во вторник, 16 июля, бывшего карателя-правоохранителя решили отправить под домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Сергей Дьячук, следственный судья, отметил, что подозрения в 48 убийствах и ранениях еще 80 человек, в отношении Тамтуры уменьшились.

Прокурор же, как утверждает служитель Фемиды, не сумел доказать, что смена меры пресечения для выполнявшего приказ министра МВД мусора как-то повлияет на вынесение ему приговора. Правда, бывший "беруктовец" может спетлять из страны или укрыться от ответственности где-то в захолустье. Впрочем, вполне возможно и восстановление мента на должности с дальнейшим продолжением им карательных мероприятий под шевронами КОРДа, но подобные нюансы украинских судей, как правило, не волнуют.

Сергей Дьячук же является председательствующим судьей по делу многих бывших бойцов "Беркута". В частности, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янышевского.

Как минимум двое из этих спецназовцев постоянно подаются террористами в списки по обмену военнопленными. Правда, к войне на Донбассе они никакого отношения не имеют. Разве что нужны русским для того, чтобы не смогли рассказать об участии в расстреле Майдана спецназовцев из РФ.