Расстрел Майдана: суд арестовал землю на Институтской

Суд арестовал землю на Институтской

В четверг, 20 июня, Киевский апелляционный суд арестовал участок земли, где бойцы спецназа расстреливали активистов Майдана. Сделали это служители Фемиды из-за того, что на Институтской проводили ремонтные работы, что могло привести к уничтожению вещдоков.

Об этом сегодня сообщили в Адвокатской совещательной группе на странице организации в Facebook.

В заявлении правозащитников-активистов сказано, что апелляцию прокурора судьи решили удовлетворить.

"Суд наложил арест на земельный участок (место расстрела) по улице Институтской", - сказано в сообщении.

Арест будет снят после завершения всех следственных экспериментов по делам Майдана.

Как известно, во время Евромайдана на Институтской с 21 ноября по 21 февраля погибли более 100 человек. На месте расстрелов в 2014 году решили построить музей и мемориал Революции Достоинства, но департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства на Институтской до завершения следственных экспериментов. В то же время 13 мая в Киеве на Институтской начали снимать мостовую несмотря на проведение следственных экспериментов в расследовании расстрелов участников Революции Достоинства.