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Суд внезапно отпустил бывшего командира "Беркута"

12:00
Виктора Шаповалова отпустили под неконтролируемый домашний арест - фото 1
Виктора Шаповалова отпустили под неконтролируемый домашний арест

В среду, 27 ноября, Киевский апелляционный суд принял решение выпустить из-под стражи Виктора Шаповалова, экс-главаря роты спецподразделения "Беркут", который принимал непосредственное участие в преступлениях против участников Евромайдана.

Об этом сообщили юристы "Адвокатской совещательной группы" на странице сообщества в Facebook.

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Как оказалось, служители Фемиды приняли зашкварное решение изменить обвиняемому меру пресечения. Вместо содержания в СИЗО каратель Майдана отправился на домашний арест без ношения браслета. Подобное стало возможно, поскольку к причастному к убийствам и пыткам активистов применили "закон Савченко".

По подсчетам судей и адвокатов, Шаповалов провел в изоляторе 4,5 года. Если же считать день СИЗО за два заключения, Шаповалов отчалился почти максимальный срок для преступлений, которые ему инкриминируют.

Чтобы не шквариться публично, и не попадать под общественное возмущение, судьи решили не информировать о рассмотрении апелляции бывшего мусора ни потерпевших, ни их адвокатов.

Напомним, Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Обвинительный акт был передан в суд в ноябре 2016-го. Правда, осудить пресутпника до сих пор не получилось. В его деле значится 108 потерпевших, а всех их до сих пор не допросили.

С юридической точки зрения с бывшего беркутовца обвинения пока снимать не будут. Просто его производство доведут до финала, после чего ему впаяют судимость. Но в тюрьму злоумышленник не отправится.

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