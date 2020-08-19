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Суд снова арестовал коллекцию картин Порошенко

16:00
Картины Порошенко снова находятся под арестом - фото 1
Картины Порошенко снова находятся под арестом

В среду, 19 августа, служители Фемиды из Печерского районного суда в очередной раз приняли решение о наложении ареста на картины, которые экс-президент якобы незаконно ввез на территорию Украины.

Об этом сегодня во время брифинга заявил адвокат пятого президента Украины Илья Новиков.

Суд отменил арест картин Порошенко

По его словам, судьи Печерского райсуда повторно приняли решение об аресте имущества, хотя в Киевском апелляционном предыдущее постановление было отменено.

Напомним, 22 мая с помощью записи видосика детективы ГБР вызвали на допрос Петра Порошенко по делу о контрабанде картин. Как и ожидалось, в день назначенного допроса экс-президент не явился на беседу со следователями, ссылаясь на незаконность таких вызовов.

Кроме того, желая подчеркнуть свою невиновность, Порошенко пошел еще дальше и устроил выставку вышеупомянутых картин в столичном музее Ивана Гончара. В бюро шутки не поняли и предприняли радикальные действия, пойдя на штурм культурного заведения.

Во время "спецоперации" силовики растолкали присутствующую публику и выломали двери музея. В ответ директор учреждения Петр Гончар пожаловался в полицию.

28 мая агенты ГБР арестовали картины пятого президента Петра Порошенко, документы на ввоз которых были представлены в том же самом музее.

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Петр Порошенко ГБР суд арест имущества адвокат Новости Украина
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