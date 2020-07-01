Суд снова не избрал меру пресечения для Петра Порошенко, зато все посмеялись

Судья во второй раз не может разобраться с делом Порошенко

В среду, 1 июля, продолжилось судебное разбирательство относительно экс-президента Украины Петра Порошенко. Его хотели ограничить в правах, но в итоге родился лишь яркий, но неприличный мэм.

Изначально группа прокуроров зачитывала ходатайства Венедиктовой с требованием посадить Порошенко в СИЗО с залогом в 10 миллионов.

Правда, при этом обвинители предоставили документ с подписью главы ОГП, но без номера и даты. Кроме того, представители Офиса генпрокурора объявили о том, что сама глава ведомства не ведет процессуальное руководство по делу о назначении Семочко. В таком случае, она не имела никакого права подписывать ходатайства.

Тем не менее, прокуроры решили на ходу отказаться от идеи посадить Порошенко в СИЗО, и потребовали личного обязательства, что, в целом, уже свидетельствует о некоем ограничении свободы экс-президента и сожжению мостов действующей властью. Эпичным выглядит еще и то, что в Едином реестре судебных решений скрыли решение того же судьи Вовка, которое гласит, что Егор Божко, будучи главой СВР, не совершил никаких преступлений при назначении Семочко. Служитель Фемиды сам же развалил всех прокурорских и указал, что подозрение для нынешнего чиновника МИД было необоснованным, а состава преступления в его действиях нет. При этом при вынесении вердикта по мере пресечения для Порошенко Вовк проявли чудеса двоемыслия и рассудил так, как нужно было.

В итоге зашкваренный судья Печерского районного суда Вовк после весьма длительного судебного заседания объявил в нем перерыв до 8 июля, но не вынес при этом никаких решений.

Главным же событием заседания стала хамская выходка доведенного до бешенства Порошенко. В один из моментов, бывший гарант Конституции не упустил возможности грязно подшутить над свои "мучителем". Когда прокурор попытался отпроситься у судьи по нужде, Порошенко ярко, но дико это прокомментировал: "Отпустите его, потому что он... ОБОСРАЛСЯ". А затем пятый президент добавил громко: "Обосрался, СУКА". Таким образом, Петр Порошенко воспользовался дихотомией, удачно сравнив физиологический и юридический процессы.

Отметим, что суды по Порошенко давно превратились в фарс - и виноваты в этом все. Сторона обвинения будто бы нарочно выдвигает "левые обвинения", довести до дела которые вряд ли возможно, сторона же Порошенко старательно доводит все это дело до еще большего абсурда. Учитывая это, хамская фраза бывшего гаранта выглядит вполне органично.