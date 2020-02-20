Суд решил судьбу Антоненко: Что изменилось?

Суд решил судьбу Антоненко: Что изменилось?

В четверг, 20 февраля, Печерский суд Киева продлил арест Андрею Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Громадське".

Во время судебного процесса сторона защиты просила освободить Андрея Антоненко или отдать его на поруки. По их мнению, подозрение стороны обвинения строится исключительно на видеоматериалах, а риски смягчения меры пресечения являются недоказанными.

Также адвокаты указали на отличие в росте между мужчиной, заложившим взрывчатку на видео и их подзащитным.

В свою очередь прокурор отверг доводы защиты и заявил, что рост совпадает. В конце заседания, выслушав доводы сторон, суд постановил продлить арест подозреваемого.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования, обвинив ветеранов АТО Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко в убийстве Павла Шеремета.

13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемых. Позже защита Кузьменко и Антоненко подала апелляцию на решение Фемиды, однако достигнуть успеха она так и не сумела.