Рабошапка признал, что доказательств по делу Шеремета недостаточно

Дело Шеремета рассыпается

Генпрокурор, который присутствовал на скандальном брифинге ментов во время представления "доказательств" вины Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, фактически сознался в том, что и его подчиненные, и сами мусора проявили жутчайшую некомпетентность.

В интервью изданию "Интерфакс-Украина" глава ОГП заявил, что передать дело в суд с материалами, которые предоставили менты, невозможно, поскольку доказательств вины обвиняемых недостаточно.

Почему же в таком случае процессуальные руководители из прокуратуры подписывали подозрения и давали разрешение на задержание ни в чем не повинных людей, Рябошапка, разумеется, не пояснил.

- Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно, - подчеркнул глава офиса генпрокурора. - Расследование не останавливается на этапе, когда людям сообщают о подозрении, дополнительные доказательства должны собираться и впоследствии. А чтобы собрать дополнительные улики, подтверждающие или опровергающие вину этих людей, подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования. Будем следить за выполнением этих указаний.

Также Рябошапка отметил и необходимость найти заказчика преступления, хотя, по версии ментов, всем якобы руководил "Риффмастер".

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.