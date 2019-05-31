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Суд разрешил Мангеру свободу передвижения без разрешения следователей

14:00
Мангеру смягчили меру пресечения - фото 1
Мангеру смягчили меру пресечения

В пятницу, 31 мая, служители Фемиды из Шевченковского районного суда Киева в очередной раз зашкварились, смягчив обвиняемому в заказе жесточайшего убийства чиновнику Владиславу Мангеру меру пресечения.

Председательствующая судья Татьяна Притула, которая сегодня рассматривала ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения для главы херсонского облсовета, наверняка очень хотела вообще оправдать Мангера, но останавливала ее только лишь публичность процесса.

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Обвинители также не пытались закрыть злоумышленника в СИЗО, а просто по инерции подали ходатайство о продлении меры пресечения. Без дополнений.

А вот адвокаты Мангера проявили себя куда активнее. Они требовали от суда разрешить обвиняемому выезжать за пределы Херсона без согласия следователей. В итоге служительница Фемиды согласилась пойти на компромисс между прокурорами и правозащитниками. Только вот для заказчика убийства Екатерины Гандзюк подобное решение является еще одним маленьким шажком к полной свободе.

Напомним, 4 ноября прошлого года умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

21 января СБУ объявила в розыск организатора убийства Гандзюк.

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