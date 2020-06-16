Убийство Гандзюк: CБУ задержала Мангера и повезла его на суд

Убийство Гандзюк: CБУ задержала Мангера и повезла его на суд

Во вторник, 16 июня, сотрудники СБУ задержали главу Херсонской ОГА Владислава Мангера.

Об этом сообщает пресс-служба ОГУ.

"Во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева 16 июня 2020, сотрудниками Службы безопасности Украины около 7 утра задержан подозреваемый в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк глава Херсонского областного совета. В настоящее время правоохранители доставляют его в г. Киев в Печерский районный суд, где судья рассмотрит ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

31 июля 2018 г. херсонская активистка Екатерина Гандзюк подверглась нападению. 4 ноября девушка умерла от полученных травм. В процессе следствия было установлено имя заказчика: им оказался глава Херсонской ОГА Владислав Мангер.

12 июня 2020 г. Печерский суд Киева разрешил принудительный привод подозреваемого для избрания ему меры пресечения. Поводом для пересмотра дела стали попытки угроз свидетелям и членам их семей со стороны Владислава Мангера.

Узнав о решении Фемиды, Владислав Мангер поспешил слечь в реанимацию.