Суд почти в семь раз увеличил залог для бывшего замглавы "Укрбуда"

Залог для Вячеслава Мармыша по делу квартир для нацгвардии увеличили до 40 миллионов

Днём в четверг, 6 февраля, апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокуроров САП, которые требовали усилить меру пресечения для обвиняемого в махинациях при строительстве жилья для нацгвардии экс-главы компании "Укрбуд" Вячеслава Мармыша.

Служители Фемиды согласились с позицией обвинения, но вместо запрошенного залога в 77 миллионов назначили лишь 40.

Таким образом, подозреваемый может выйти из СИЗО, заплатив за свою свободу намного большие деньги, чем за это хотели судьи Высшего антикоррупционного суда. При избрании меры пресечения в первой инстанции судьи назначили залог в жалкие шесть миллионов.

По данным следствия, еще в 2000-х годах. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске, в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест.

Но время шло, и Нацгвардия неожиданно решила отказаться от упомянутого жилья в обмен на 65 квартир у ст. м. Бориспольская.

Стоимость недвижимости оказалась на 81 миллион 635 тысяч грн меньше той, которая имела место быть в жилье на Печерске. Следовательно, - полагают в НАБУ – обмен неравноценен.

Параллельно по этому же делу проходят бывший руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров, который, как указывают следователи, напрямую участвовал в махинации. Его еще в прошлом году отпустили под залог в 4,8 миллиона.

Руководителем и организатором схемы детективы называют бывшего нардепа и главу "Укрбуда" Максима Микитася. Он находится в следственном изоляторе.