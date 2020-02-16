Ермак задекларировал российский бизнес

Андрей Ермак внес в е-декларацию бизнес с российскими бенефициарами

Бывший помощник президента, которого на неделе Зеленский сделал руководителем ОПУ, подал е-декларацию за 2019-й год. В ней, помимо миллионного кредита и займов третьим лицам Андрей Ермак указал бизнес, который ведет с приближенными к Путину оккупантами.

Согласно документу, опубликованному на сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции, за прошлый год Ермак получил всего 255 тысяч гривен дохода.

151 тысчячу ему принесло занятие предпринимательской деятельностью, 59 - зарплата в ООО "Международная юридическая компания", еще 42 тысячи - в АО "Международная юридическая компания". 1300 гривен ему выплатили в качестве гонорара в "Медийной группе европейского партнерства" и тысячу в качестве отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Из движимого и недвижимого имущества глава Офиса президента внес четырехлетнюю Toyota Camry и немаленькую квартиру в центре столицы площадью 107,8 "квадратов" стоимостью в 3,5 миллиона гривен.

С деньгами у приближенного к Зеленскому госслужащего все неплохо: кроме кредита в "Альфа-Банке" на 1,2 миллиона у него есть мизерные счета в "OTP Банке" и "Кредобанке" - 26 тысяч 803 и 609 гривен. Зато наличкой Ермак хранит 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро.

Наибольшую ценность среди владений Ермака представляют корпоративные права в девяти компаниях. Так, руководителю Офиса президента принадлежит полный пакет акций в ООО "ЭР ПИ АЙ" и 99% – в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп". Также он владеет половиной ООО "Международная юридическая компания", "Международная фармацевтическая группа" и "Интерпромфинанс-Безопасность" и лишь 10% – в ЗАО "Интерпромфинанс-Украина".

Примечательно, что "Интерпромфинанс Украина" и "Медийной группе европейского партнерства" - бизнес Ермака, который, по данным "Схем", он ведет вместе с русскими. Рахамим Эмануилов, который, по словам самого чиновника, "просто попросил зарегистрировать на него компанию", является партнером первого замглавы АП РФ Сергея Приходько и члена Совета Федерации страны-агрессора Валерия Пономарева.

Кроме всего вышеперечисленного Ермаку также принадлежит 60% прав в адвокатском объединении "Международная юридическая компания" и треть в ООО "АМА Вижн", а также одна сотая акций в ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис".

Также в е-декларации глава Офиса президента указал заем третьим лицам в размере 1,38 миллиона, а также долг компании "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" по двум договорам на общую сумму в 8 миллионов.