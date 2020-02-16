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Ермак задекларировал российский бизнес

16:00
Андрей Ермак внес в е-декларацию бизнес с российскими бенефициарами - фото 1
Андрей Ермак внес в е-декларацию бизнес с российскими бенефициарами

Бывший помощник президента, которого на неделе Зеленский сделал руководителем ОПУ, подал е-декларацию за 2019-й год. В ней, помимо миллионного кредита и займов третьим лицам Андрей Ермак указал бизнес, который ведет с приближенными к Путину оккупантами.

Согласно документу, опубликованному на сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции, за прошлый год Ермак получил всего 255 тысяч гривен дохода.

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151 тысчячу ему принесло занятие предпринимательской деятельностью, 59 - зарплата в ООО "Международная юридическая компания", еще 42 тысячи - в АО "Международная юридическая компания". 1300 гривен ему выплатили в качестве гонорара в "Медийной группе европейского партнерства" и тысячу в качестве отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Из движимого и недвижимого имущества глава Офиса президента внес четырехлетнюю Toyota Camry и немаленькую квартиру в центре столицы площадью 107,8 "квадратов" стоимостью в 3,5 миллиона гривен.

С деньгами у приближенного к Зеленскому госслужащего все неплохо: кроме кредита в "Альфа-Банке" на 1,2 миллиона у него есть мизерные счета в "OTP Банке" и "Кредобанке" - 26 тысяч 803 и 609 гривен. Зато наличкой Ермак хранит 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро.

Наибольшую ценность среди владений Ермака представляют корпоративные права в девяти компаниях. Так, руководителю Офиса президента принадлежит полный пакет акций в ООО "ЭР ПИ АЙ" и 99% – в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп". Также он владеет половиной ООО "Международная юридическая компания", "Международная фармацевтическая группа" и "Интерпромфинанс-Безопасность" и лишь 10% – в ЗАО "Интерпромфинанс-Украина".

Примечательно, что "Интерпромфинанс Украина" и "Медийной группе европейского партнерства" - бизнес Ермака, который, по данным "Схем", он ведет вместе с русскими. Рахамим Эмануилов, который, по словам самого чиновника, "просто попросил зарегистрировать на него компанию", является партнером первого замглавы АП РФ Сергея Приходько и члена Совета Федерации страны-агрессора Валерия Пономарева.

Кроме всего вышеперечисленного Ермаку также принадлежит 60% прав в адвокатском объединении "Международная юридическая компания" и треть в ООО "АМА Вижн", а также одна сотая акций в ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис".

Также в е-декларации глава Офиса президента указал заем третьим лицам в размере 1,38 миллиона, а также долг компании "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" по двум договорам на общую сумму в 8 миллионов.

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