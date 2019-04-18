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Суд не признал гибель 49 десантников под Луганском следствием военной агрессии России

18 апреля, 16:20
Судья из Мелитополя отказалась видеть в гибели 49 десантников российский след - фото 1
Судья из Мелитополя отказалась видеть в гибели 49 десантников российский след

Судья Мелитопольского горрайонного суда отказала вдове командира сбитого боевиками самолета Ил-76 Александра Белого в признании теракта последствием военной агрессии РФ.

Такое решение приняла судья Юлия Горбачева, во вторник, 16 апреля.

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Вдове погибшего офицера Татьяне Чимирковой, которая и обращалась в суд с иском, выдали лишь вступительную и резолютивную часть постановления, но мотивировочную с аргументацией поступка даже не предоставили.

Журналистам Горбачева комментировать зашкваренное решение отказалась и сослалась на отсутствие времени из-за судебного заседания.

В резолютивной же части документа сказано, что суд не признает гибель Александра Белого и, соответственно, 9 членов экипажа и 40 десантников как результат вооруженной агрессии Российской Федерации.

Отказались пояснить отсутствие мотивировочной части решения и в самом горрайонном суде, заявив, что опубликуют его после выборов.

По словам и.о. суда Тамары Мищенко, после снижения рабочих нагрузок аргументацию обнародуют, а произойдет это 22 апреля.

Напомним, суд признал генерала Назарова виновным в гибели 49 военных во время падения самолета ИЛ-76.

Как известно, семьи погибших считают, что генерал должен получить 49 лет заключения - по году за каждого погибшего в катастрофе. Минобороны должно было быть ответчиком в деле о гибели Ил-76, сбитого боевиками в 2014 году. До этого СБУ опубликовала переговоры главаря "ЛНР" с боевиками перед катастрофой украинского Ил-76.

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Ил-76 суд Запорожская область десантники погибшие война на Донбассе Новости
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