Суд Гааги забронировал специальный судебный комплекс для слушаний дела MH17

Следователи и прокуроры начнут доказывать вину Путина в гибели MH17 уже в 2020-м

Служители Фемиды приступят к рассмотрению уголовного производства о крушении "Боинга" Малайзийских авиалиний на Донбассе в марте 2020 года. Завершить суд над русскими нидерландцы планируют в апреле 2021-го.

Для слушаний уже забронирован судебный комплекс Схипхол, который отличается от других повышенными требованиями к безопасности.

Согласно пресс-релизу гаагского суда, первое заседание по делу о гибели 298 человек пройдёт 9 марта. В ходе него станет ясно, кто появится на слушаниях, насколько глубоко копнули следователи и что ещё нужно будет сделать для наказания виновных.

Всего в деле планируют вынести вердикт в ходе четырёх заседаний, который состоятся с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, а также с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября 2020 года и с 1 февраля по 26 марта 2021.

- Пока нельзя точно сказать, в какие конкретно дни зарезервированного периода буду проходить сессии, и когда может появиться информация о рассмотрении дела по существу, - отметили в суде.

К моменту начала слушаний Нидерланды намерены плотностью переписать законы, разрешив вести допрос свидетелей и обвиняемых на английском языке, а также допросы по видеоконференции.

Напомним, что пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными.

В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу". Примерно в это же время СБУ задержала боевика "ДНР" Владимира Цемаха, который дал важные свидетельские показания о гибели лайнера. Позже террорист был обменян на украинских узников Кремля в формате "35 на 35".