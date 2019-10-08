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Гибель МН17: Нидерланды расследуют "роль Украины"

Вчера, 23:00
Гибель МН17: Нидерланды расследуют "роль Украины» - фото 1
Гибель МН17: Нидерланды расследуют "роль Украины»

Парламент Нидерландов проголосовал за начало расследования "роли Украины" в гибели МН17.

Накажут ли Россию за гибель "Боинга" МН-17

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным источника, следствие должно установить "почему в 2014 г. не было закрыто воздушное пространство над Украиной". Решение поддержали все присутствующие депутаты парламента.

В свою очередь украинская сторона пообещала во всем содействовать следователям.

Напомним, что пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными.

В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу". Примерно в это же время СБУ задержала боевика "ДНР" Владимира Цемаха, который дал важные свидетельские показания о гибели лайнера. Позже террорист был обменян на украинских узников Кремля в формате "35 на 35".

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Боинг Расследование MH17 Нидерланды Новости
Евпропейская правда
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