Гибель МН17: Нидерланды расследуют "роль Украины"

Гибель МН17: Нидерланды расследуют "роль Украины»

Парламент Нидерландов проголосовал за начало расследования "роли Украины" в гибели МН17.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным источника, следствие должно установить "почему в 2014 г. не было закрыто воздушное пространство над Украиной". Решение поддержали все присутствующие депутаты парламента.

В свою очередь украинская сторона пообещала во всем содействовать следователям.

Напомним, что пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными.

В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу". Примерно в это же время СБУ задержала боевика "ДНР" Владимира Цемаха, который дал важные свидетельские показания о гибели лайнера. Позже террорист был обменян на украинских узников Кремля в формате "35 на 35".