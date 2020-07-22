Захват заложников в Луцке: Террористу объявлено подозрение

Захват заложников в Луцке: Террористу объявлено подозрение

Следователи СБУ объявили подозрение Максиму Кривошу ("Плохому") в совершении террористического акта и захвате заложников.

Об этом сообщает пресс-служба ОГУ.

"По данным следствия, мужчина захватил в Луцке рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами и удерживал их в течение дня, выдвигая требования к Президенту Украины и другим чиновникам. В процессе переговоров он бросил в сторону правоохранителей гранату, посягая на их жизнь. После задержания у него был изъят целый арсенал оружия и взрывчатки: автомат "АКС-74У", револьвер, гранаты наступательного действия "РГД-5", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об избрании преступнику меры пресечения.

Что было ранее?

21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Кривош ("Плохой") захватил автобус с пассажирами и позвонил в полицию, потребовав от правоохранителей и чиновников признать себя террористами.

Кроме того преступник заявил, что перед захватом транспорта он успел заложить взрывчатку где-то в городе.

После длительных переговоров, преступник все же согласился освободить нескольких заложников.

Около десяти часов вечера преступник сдался правоохранителям. По факту преступления открыто уголовное производство ( ч. 1 ст. 258 УКУ "Террористический акт").