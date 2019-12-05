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Суд арестовал коррупционера-правую руку Трубы

22:20
В антикоррупционном суде решили отпустить соратника Трубы за смешной залог - фото 1
В антикоррупционном суде решили отпустить соратника Трубы за смешной залог

В четверг, 5 декабря, служители Фемиды из Высшего антикоррупционного суда Украины избрали меру пресечения для бывшего начальника главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игоря Щербины, которого упаковали за получением 75 тысяч долларов взятки за "решение проблем с ГБР".

Бывший правоохранитель, который раньше был начальником пока еще главы ГБР Романа Трубы, пробудет за решеткой недолго.

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К такому выводу пришли сегодня сотрудники Высшего антикоррупционного суда, которые рассматривали варианты для меры пресечения пойманного с поличным злоумышленника.

В итоге судьи лишь частично удовлетворли ходатайство детектива НАБУ, взяв под стражу Щербину, но в виде смешного для него залога - 2 миллиона 130 тысяч гривен.

ывший начальник подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 190 УК Украины - "Мошенничество", частью второй статьи 15 и частью четвертой статьи 27, а также частью четвертой статьи 369 - "Пособничество в предоставлении неправомерной выгоды". Мера пресечения предпринимателю, задержанный вместе с ексначальником Главного следственного управления ГПУ после получения неправомерной выгоды в сумме 75 тысяч долларов США, будет избираться сегодня, 5 декабря", - отметили на странице ВАКС в Facebook.

Как известно, согласно уголовному делу, Щербина называл себя действующим сотрудником ГБР, который якобы имеет огромное влияние, и обещал закрыть уголовное дело против одного из столичных застройщиков.

В то же время Роман Труба отморозился от

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Роман Труба ГБР Уголовный кодекс антикоррупционный суд НАБУ Новости
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