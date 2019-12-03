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ГБР может возглавить скандальный экс-СБУшник и зам Рябошапки Трепак

21:00
Виктор Трепак связан с Богданом так же, как и Труба - фото 1
Виктор Трепак связан с Богданом так же, как и Труба

После того, как сегодня народные депутаты приняли закон о перезапуске ГБР как провалившегося органа, который клепает политические дела, директор бюро Роман Труба уже попрощался с подчиненными. А его место уже в ближайшее время может занять другой связанный с Зе командой зашкваренный человек.

По данным СМИ, на должность директора Государственного бюро расследований претендует Виктор Трепак, который, как и Роман Труба, является однокашником Андрея Богдана.

Рябошапка назначил скандального СБУшника Трепака своим заместителем

Именно через главу Офиса президента, как поговаривают, и воздействовал Андрей Портнов на вот уже почти уволенное руководство ГБР. Судя по всему, в случае назначения Трепака, эта связь не будет прервана.

В целом же, личность Трепака можно откровенно назвать скандальной и зашкварной. С 2000-го он работал в СБУ, где прошел быстрый путь от рядового оперативника до коррупционера-рукоовдителя.

В 2015-2016 году возглавлял скандальное управление "К", занимающееся борьбой с коррупционными преступлениями. При этом обогащался на этой должности он слишком стремительно, чтобы можно было говорить о честном заработке.

Антикоррупционер стал известен тем, что ловил так называемых "бриллиантовых прокуроров", но потом слил их дело. Кроме того, Трепак передавал НАБУ "амбарную книгу Партии регионов". Правда, не для поимки преступников, а для использования находящейся в ней информации для подыгрывания американским политикам накануне выборов президента.

Согласно е-декларации, сам Трепак владеет лишь четвертью квартиры в Киеве, тогда как на его жену записаны квартира во Львове, дом в Сокольниках Львовской области, 25% в киевской квартиры, а также четыре земельных участка во Львовской области.

За прошлый год уволенный из СБУ генерал заработал больше 3 миллионов. И лишь 37 тысяч гривен из этой суммы пришлись на зарплату в академии СБУ и Львовского национального университета имени Франко.

В банке у претендующего на руководящую должность в ГБР зама генпрокурора полтора миллиона гривен, 18 тысяч евро и 25 тысяч долларов. Наличными Трепак хранит 58 тысяч долларов, 47 тысяч евро и 300 тысяч гривен.

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Виктор Трепак ГБР Роман Труба СБУ Генеральная прокуратура Андрей Богдан Новости
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