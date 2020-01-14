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Суд арестовал имущество стратегически важного завода: Названа причина

12:42
Суд арестовал имущество стратегически важного завода,. Названа причина - фото 1
Суд арестовал имущество стратегически важного завода,. Названа причина

Офис генерального прокурора добился ареста Николаевского судностроительного завода "Океан".

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Об это сообщает пресс-служба ОГУ.

"С целью сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения по ходатайству прокурора Печерским районным судом Киева 13 января 2020 в уголовном производстве наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества «Николаевский судостроительный завод "Океан", – говорится в сообщении.

Для справки

Судностроительный завод "Океан" – промышленное предприятие, основанное в 1951 г. В 70-х гг. было подвергнуто широкомасштабной реконструкции. После развала СССР, "Океан" продолжил свою работу в составе государственного сектора, однако в 2000 г. он был приватизирован. В ноябре 2013 г. предприятие признано банкротом. В 2016 г. Печерский райсуд Киева арестовал имущество "Океана", через год были объявлены в розыск лица, причастные к его банкротству. В 2019 г. предприятие возобновило производство.

Напомним, огромный завод Ахметова остановил работу.

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Николаев Офис генерального прокурора корабль Новости Украина
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