Завод Коломойского отсудил у Приватбанка 22 млн грн

Завод Коломойского отсудил у Приватбанка 22 млн грн

Хозсуд Киева частично удовлетворил требования Никопольского завода фероплавов в отношении Приватбанка и постановил взыскать в пользу истца 21,85 млн грн.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Finbalance.

Согласно материалам дела, до национализации "Приватбанка" предприятие Коломойского выступило поручителем по кредиту рефинансирования, выданного НБУ. В качестве залога были указаны вагоны и тепловозы стоимостью 40 млн грн.

Последний был снят после выплаты поручителем кредитору 21, 85 млн грн, как это было ранее предусмотрено мировым соглашением.

Отметим, что Никопольский завод, принадлежащий Игорю Коломойскому, фигурировал в судебных делах и ранее. Так, в конце июня 2019 г. Окружной админсуд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" остановил действие постановления, которые устанавливали тарифы для "Укрэнерго" на поставки электричества на вторые шесть месяцев предыдущего года. Подробности читайте по ссылке.