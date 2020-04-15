Суд арестовал генерала СБУ Шайтанова: Все подробности

Суд арестовал генерала СБУ Шайтанова: Все подробности

В среду, 15 апреля, Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба Фемиды в Facebook.

"Сегодня следственный судья Шевченковского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины и применил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Шайтанова Валерия Альбертовича сроком до 14 июня 2020 г. включительно", - говорится в сообщении.

Кроме того, судья обязал следователя и прокурора обеспечить Валерию Шайтанову безотлагательное медицинское обследование с целью установления наличия у последнего хронических заболеваний и в случае выявления последних, обеспечить ему соответствующее лечение.

Напомним, 14 апреля контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова за шпионаж на ФСБ. По версии следствия, офицер способствовал планированию и проведению терактов в Украине. Подробнее об этом читайте здесь.