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Украинский топ-чиновник оказался шпионом: Его схватила СБУ

17:40
Украинский топ-чиновник оказался шпионом: Его схватила СБУ - фото 1
Украинский топ-чиновник оказался шпионом: Его схватила СБУ

Служба безопасности Украины задержала очередного шпиона. Им оказался топ-работник одного из министерств.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, госслужащий скопировал и переслал по электронной почте тайный документ о мероприятиях Минобороны, пограничных, правоохранительных и других органов госвласти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях.

Украинский топ-чиновник оказался шпионом: Его схватила СБУ - фото 198133

Действиями подозреваемого был нанесен ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Украинский топ-чиновник оказался шпионом: Его схватила СБУ - фото 198134

2 апреля работники СБУ провели следственные действия в кабинете и по месту проживания преступника. Правоохранители изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых был обнаружен переправлен тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".

На данный момент ведется следствие.

Примечание: По данным "УП", задержанным чиновником является госсекретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак.

Украинский топ-чиновник оказался шпионом: Его схватила СБУ - фото 198136

Напомним, СБУ схватила шпиона "ЛНР" в Киеве: Что известно?

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