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СБУ "повязала" своего генерала: Он шпионил на Россию

17:40
СБУ "повязала" своего генерала: Он шпионил на Россию - фото 1
СБУ "повязала" своего генерала: Он шпионил на Россию

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова за шпионаж на ФСБ.

Украинский топ-чиновник оказался шпионом: Его схватила СБУ

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По данным следствия, генерал СБУ является агентом России, который находился на агентурной связи с полковником ФСБ Игорем Егоровым. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

СБУ 'повязала' своего генерала: Он шпионил на Россию - фото 198673

В обмен на 200 тыс долл и гражданство РФ Шайтанов способствовал планированиям и проведению терактов в Украине, среди которых убийство добровольца Адама Осмаева.

СБУ 'повязала' своего генерала: Он шпионил на Россию - фото 198675

Кроме того агент ФСБ занимался вербовкой офицеров для работы на Россию, передачей важных данных об украинских правоохранителях и АТО.

СБУ 'повязала' своего генерала: Он шпионил на Россию - фото 198676

На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ схватила шпиона "ЛНР" в Киеве: Что известно?

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