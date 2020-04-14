СБУ "повязала" своего генерала: Он шпионил на Россию

СБУ "повязала" своего генерала: Он шпионил на Россию

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова за шпионаж на ФСБ.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По данным следствия, генерал СБУ является агентом России, который находился на агентурной связи с полковником ФСБ Игорем Егоровым. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

В обмен на 200 тыс долл и гражданство РФ Шайтанов способствовал планированиям и проведению терактов в Украине, среди которых убийство добровольца Адама Осмаева.

Кроме того агент ФСБ занимался вербовкой офицеров для работы на Россию, передачей важных данных об украинских правоохранителях и АТО.

На данный момент продолжаются следственные действия.

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