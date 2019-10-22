Больше не мошенник: ГПУ пересмотрела дело Грымчака

Больше не мошенник: ГПУ пересмотрела дело Грымчака

ГПУ переквалифицировала дело экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Отныне он не подозревается в мошенничестве.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на адвоката Дмитрия Мельника.

"На прошлой неделе ему переквалифицировали подозрение, теперь вменяют ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса", - заявил юрист.

Напомним, что 10 октября Печерский суд продлил арест подсудимого. 21 октября должно было состояться очередное заседание по делу, однако его перенесли на 12 ноября.

Для справки

Юрий Грымчак (род. 1965 г.) – украинский политик. В 80-х получил техническое образование, служил в армии. Начал свою политкарьеру в 1994 г. со вступления в Соцпартию Украины. В 2002 -2005 гг. помощник нардепа (на тот момент) Юрия Луценко. В 2007 г. получил депутатский мандат (блок "Наша Украина – Народная самооборона"), однако на следующую каденцию избран не был.

С 2017 г. – замминистра по временно оккупированным территориям. С 14 августа 2019 г. - завсегдатай бесед со следователями о "календариках".