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НАБУ объявило охоту на Вовка. А тот начал "кусаться"

19:00
НАБУ объявило охоту на Вовка. А тот начал "кусаться" - фото 1
НАБУ объявило охоту на Вовка. А тот начал "кусаться"

Намедни НАБУ объявили в розыск Дмитрия Вовка - экс-главу Нацкомиссии по вопросам энергетики. Того обвинили в пособничистве схеме "Роттердам +". Чиновник узнал об этом и дал ответ.

Коломойский "покатает" Гонтареву. Известно на чем

О своем отношении к следствию экс-чиновник написал в Facebook.

"Я не готов приезжать, пока глава офиса президента ( т.е. Андрей Богдан – прим. ред) руководит НАБУ, САП и судебной системой. При президенте Зеленском в суды звонят другие люди. И Коломойскому, похоже, это очень нравится", - заявил Вовк.

И сыронизировал над сложившейся ситуацией.

"У меня нет "барышковских" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", поэтому предпочитаю находиться в стране, где закон и право не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд. Но не готов участвовать в судилище", - подчеркнул экс-чиновник.

НАБУ объявило охоту на Вовка. А тот начал 'кусаться' - фото 186206

Отметим, что помимо Вовка по "энергетическим делам" проходит и целый ряд других деятелей времен Петра Порошенко. Среди них и экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. Недавно ГПУ снова вызвала экс-главу НБУ на допрос. На все обвинения та отвечает вполне предсказуемо.

"Совершенно очевидно, что это спланированная акция по полной дискредитации меня лично и всех реформ финансового сектора, которые я и моя команда сделали. Как вы помните, началось это за три дня до первого тура выборов"

Напомним, Вовка объявили в розыск по делу "Роттердам +".

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НАБУ Андрей Богдан Артем Сытник Новости Украина
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