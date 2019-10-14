В Черкассах неизвестные жестоко избили прокурора

Копы ищут напавших на прокурора молодчиков

Полицейские областного центра вот уже почти сутки как сбиваются с ног в поиске преступников, которые посмели напасть на работника прокуратуры. Правда, не смотря на то, что жертвой стал не простой смертный, результатов работы ментов пока нет.

Вечером в воскресенье, 14 октября, двое неизвестных молодых парней, которые едва выглядат на 20 лет, с кулаками накинулись на идущего по улице прокурора.

Как рассказал сам пострадавший, к ему подбежали сзади, ударили по голове, а затем продолжили колотить ногами уже лежачего.

Агрессоры выхватили из рук правоохранителя сумку с деньгами, документами и мобильным телефоном, а также отобрали у жертвы ключи от квартиры.

Произошло все возле жилья прокурора, но отправились ли злоумышленники туда, неизвестно. По крайней мере, сам обвинитель об этом умалчивает, что логично, если у него украли что-либо купленное на слишком большую сумму.

По факту ограбления сотрудника органов полицейские открыли уголовное дело по статье 186 УК Украины - "Грабеж", совершенный группой лиц по предварительному сговору".

Поскольку жертвой нарушителей закона стал прокурор, копы не забили на расследование, как было бы, случившись это с простым смертным.

На поиски злоумышленников брошены значительные силы черкасской полиции.