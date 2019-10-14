Александр Усик Формула Штайнмайера Захар Беркут Владимир Зеленский война на Донбассе

В Черкассах неизвестные жестоко избили прокурора

14:00
Копы ищут напавших на прокурора молодчиков - фото 1
Копы ищут напавших на прокурора молодчиков

Полицейские областного центра вот уже почти сутки как сбиваются с ног в поиске преступников, которые посмели напасть на работника прокуратуры. Правда, не смотря на то, что жертвой стал не простой смертный, результатов работы ментов пока нет.

Вечером в воскресенье, 14 октября, двое неизвестных молодых парней, которые едва выглядат на 20 лет, с кулаками накинулись на идущего по улице прокурора.

В Киеве жестоко избили заместителя Кличко

Как рассказал сам пострадавший, к ему подбежали сзади, ударили по голове, а затем продолжили колотить ногами уже лежачего.

Агрессоры выхватили из рук правоохранителя сумку с деньгами, документами и мобильным телефоном, а также отобрали у жертвы ключи от квартиры.

Произошло все возле жилья прокурора, но отправились ли злоумышленники туда, неизвестно. По крайней мере, сам обвинитель об этом умалчивает, что логично, если у него украли что-либо купленное на слишком большую сумму.

По факту ограбления сотрудника органов полицейские открыли уголовное дело по статье 186 УК Украины - "Грабеж", совершенный группой лиц по предварительному сговору".

Поскольку жертвой нарушителей закона стал прокурор, копы не забили на расследование, как было бы, случившись это с простым смертным.

На поиски злоумышленников брошены значительные силы черкасской полиции.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Черкасская область полиция ограбление избиение прокуратура
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В центре Киева проходят марши против капитуляции с участием тысяч патриотов - фото 1
В Киеве ветераны проводят марши-протесты против инициатив Зеленского (ФОТО+ВИДЕО)
16:00
Дубинский хочет урезать сборы на оборонку - фото 1
В "Слуге народа" решили отменить военный сбор
15:00
За отравление Скрипалей ЕС просто запретил въезд исполнителям - фото 1
Евросоюз продлил антироссийские санкции за отравление Скрипалей
13:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому - фото 1
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
Вчера, 17:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
11 октября, 10:34
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Загрузка...