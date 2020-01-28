Суд арестовал шпиона "ДНР", напавшего на полицию Киева

Суд арестовал шпиона "ДНР" напавшего на полицию

В понедельник, 27 января, суд арестовал шпиона "ДНР", ранее устроившего в Киеве стрельбу.

Об этом сообщил глава Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook.

"Этот подозреваемый рецидивист сегодня (27 января - прим. ред.) судом взят безальтенативно под стражу сроком на 2 месяца. В 2003 году в Донецке он был осужден по четырем статьям УК, в 2009 там же в Донецке - еще одна судимость за одной. Надеемся, коллеги-правоохранители из спецслужб тщательно отработают этого вора", - говорится в сообщении.

Напомним, В ночь на 25 января в Деснянском районе столицы боевик "ДНР" из группировки ОПЛОТ подстрелил полицейского. По факту нападения на правоохранителя открыто уголовное производство. Подробности читайте по ссылке.