Страна, победившая коронавирус: Шмыгаль заявил о возможности быстрого выхода из карантина

Шмыгаль торопится объявить о том, что коронавируса уже не существует

Не успели в МОЗ отчитаться о втором дне спада официально зарегистрированных случаев новых заражений китайским коронавирусом, как премьер-министр Украины уже заговорил о планах ускоренных снятий ограничений для людей.При этом реальная картина распространения инфекции куда хуже, чем говорят чинуши.

Впрочем, судя по всему, главе правительства слишком уж важно спасти экономику, поэтому в Кабмине выбирают план расплаты здоровьем украинцев ради денег.

По словам Шмыгаля, надежда на то, что точка ослабления карантина наступит именно 11 мая, сохраняется. А вот третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начать одновременно.

На своей странице в Facebook глава Кабмина заявил о том, что привязываться к конкретным датам не имеет смысла:

"Если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа. Так, Минэкономики и Минздрав уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков. Это даст возможность этой среды принять решение об открытии более чем 280 рынков по всей Украине. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы".

Само собой, никаких четких норм на рынках придерживаться никто не будет - так показывала практика. Не смогут власти и обеспечить всех транспортом в случае необходимости ограничений на количество проезжающих в маршрутках, автобусах и троллейбусах. Ну, и с пандемией коронавируса ситуация в Украине далека от победной. О быстром выходе из карантина Шмыгаль заговорил в первый же день падения официальной статистики, хотя никаких реальных предпосылок для остановки распространения инфекции нет.

Как известно, по состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировали 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки медики сумели подтвердить только 392 диагноза.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.