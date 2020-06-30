COVID-19 в Украине продолжает наступать, зараженных все больше – ФОТО

COVID-19 в Украине продолжает наступать, зараженных все больше – ФОТО

Во вторник, 30 июня, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"30 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 44 334 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1159 летальных, 19 115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев. Всего проведено 655 750 тестирований методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Напомним, что..

На данный момент весь мир все еще страдает от пандемии коронавируса: по данным ВОЗ, COVID-19 заразились 10 миллионов человек, из них 500 тысяч 306 случаев окончились летальным исходом.

В связи с усложнением эпидемиологической ситуации украинское правительство планирует ужесточить меры, направленные на борьбу с коронавирусом: в частности, новые ограничения коснутся работы рынков, детских садов и общественного транспорта.

По информации Киевской школы экономики всего этого можно избежать, но есть одно условие.