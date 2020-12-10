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Украина вводит локдаун с 8 января нового года, но садики будут работать

07:11
Локдауну быть - фото 1
Локдауну быть / Пресс-служба Кабмина

В среду, 9 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что с 8 января страну, скорее всего, ожидает долгожданный локдаун.

По словам главы правительства, он продлится с 8 по 24 января, а в новогоднюю ночь позволят работу заведений до 01:00.

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В это время в Украине запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме заказов на вынос), магазинов непродовольственных товаров, а также ТРЦ (в них разрешат работать продуктовым магазинам и аптекам).

Заведения общественного питания будут работать до 23 часов, но с запретом расчетных операций после 22 часов.

На карантин отправят все сферы образования, кроме детских садиков.

Будет также введен запрет на все культурные и спортивные меропрития на этот период. Также будут работать отели и общественный транспорт.

Локдаун-2021 - что будет можно, а что нет:

Украина вводит локдаун с 8 января нового года, но садики будут работать - фото 206545
Карантин (ограничения оранжевой зоны) и режим чрезвычайной ситуации продлен до 28 февраля 2021.
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