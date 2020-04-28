Статистика заморожена: количество новых зараженных коронавирусом снова снизили
Во вторник, 28 апреля, в Центре общественного здоровья объявили о 401 зафиксированном за минувшие сутки случае заболевания китайским коронавирусом. При этом цифры статистики подозрительно практически не отклоняются от вчерашних показателей.
Как заявили сегодня чиновники, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине в общей сложности подтверждены 9410 случаев инфицирования COVID-19.
"239 заболевания закончилось летально, а 992 человека выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай", - отметили медики.
Как и прежде, количество подтвержденных лабораторно заражений практически полностью совпадает со значениями, которые в ЦОЗ фиксируют ежедневно в течение недели. И перепады в сторону снижения, с учетом анализа всех официальных данных, свидетельствуют скорее об искусственном занижении данных, чем об реальном отступлении коронавируса.
Впрочем, власти уже напрямую говорят о приближении победы.
Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.
Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.
Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.