Старый Новый Год 2020: традиции празднования

Старый Новый Год 2020: традиции в Украине

В ночь с 13 на 14 января в Украине празднуют "Старый" Новый Год. Несмотря на то, что это пережиток прошлого, люди любят и ценят праздник Без Табу предлагает узнать традиции связанные с празднованием "Старого" Нового Года и взять на примету что-то новое.

В ночь с 13 на 14 января 2020 украинцы будут праздновать "Старый" Новый Год – уникальный праздник, возникший из-за нежелания людей переходить на новое летоисчисление.

Несмотря на то, что "Старый" Новый Год не является официальным праздником, многие любят и чтят этот день. Редакция Без Табу предлагает всем желающим ознакомится с информацией о том, как отмечают Старый Новый год и какими обычаями, обрядами и ритуалами он сопровождается.

Празднование Старого Нового года началось в 1918 году, когда вместо Юлианского календаря был введен Григорианский, и в нашу жизнь вошло понятие "старого" и "нового" стиля с разницей в две недели. причем каждые сто лет из-за неточности Юлианского календаря эта разница будет увеличиваться на 1 день.

Тем не менее, если в ночь с 31 на 1 января вам не хватило веселья, вы можете отметить праздник еще раз. К слову, для многих православных людей именно Старый Новый год является более ярким праздником, чем обычный Новый год, поскольку пышные застолья разрешены исключительно после окончания Рождественского поста, а православная церковь так и не отказалась от рассчета своих праздников по Юлианскому календарю.

Какие традиции сформировались в Украине на "Старый" Новый Год

Традиции "Старого" Нового Года

На "Старый" Новый год собираются семьей, родственники просят друг у друга прощения за обиды и загадывают желания, которые обязательно должны сбыться в новом году.

Но в древности, в этот день отмечали другие праздники. В дни "Старого" Нового года украинцы отмечали день Маланки (13 января) и день Святого Василия (14 января). Эти праздники всегда сопровождались народными гуляниями, переодеваниями и гаданиями, что традиционно для украинской культуры.

13-14 января в Украине принято водить козу и палить дидухов

Ранее эти дни несли сакральное значение для славян, которые отмечали праздник солнца - отуда и некоторые традиции. Главные обряды празднования — щедрование и вождение козы Маланки. С вечера и до самой ночи компании щедровальников ходят по домам носят специальные посохи с симвомами звезд и солнца, поют обрядовые песни-щедривки, танцуют и шутят. Компанию сопровождает Коза Маланка, в которую переодевается молодежь.

Утром 14 января в Украине принято засевать. Согласно этому ритуалу на "Старый" Новый год парни засевают зерном сначала в своем доме, затем в домах крестных родителей, родственников и соседей. При этом всегда желают счастья, достатка и урожая в новом году.

Кое-где еще сохранилась традиция утром 14 января сжигать дидухов – снопы-куклы, которые на Щедрый вечер стояли в доме на покуті. Считается, что этот обряд помогает избавиться от нечисти, бед и неприятностей.

Ночь с 13 на 14 января считалась магической, поэтому неотъемлемой частью празднования были также гадания на Старый Новый год.

Стол на "Старый" Новый Год похож на Рождественский, но не постный

Что готовить на "Старый" Новый Год

В Украине на "Старый" Новый год всегда щедро накрывают стол. На нем обязательно должна быть кутья, ибо праздник на самом деле совмещает в себе несколько старых праздников. Праздничный стол очень похож на рождественский, однако блюда здесь уже не постные. На стол ставят колбасы, мясо, вареники, пироги, блины и многое другое.

Согласно старинным традициям, на столе в Васильев вечер должна была быть щедрая кутья, или сочиво. Халвы, орехов, меда и изюма не жалели: чем щедрее будет блюдо, тем насыщеннее и богаче новый год.

Кроме того, на столе обязательно был поросенок, петух или заяц. Все три мяса несли в себе разный смысл: свинина сулила богатство, блюда из петуха — свободу, а зайчатина — успех во всех делах.