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Старый Новый Год 2020: традиции празднования

19:40
Старый Новый Год 2020: традиции в Украине - фото 1
Старый Новый Год 2020: традиции в Украине

В ночь с 13 на 14 января в Украине празднуют "Старый" Новый Год. Несмотря на то, что это пережиток прошлого, люди любят и ценят праздник Без Табу предлагает узнать традиции связанные с празднованием "Старого" Нового Года и взять на примету что-то новое.

В ночь с 13 на 14 января 2020 украинцы будут праздновать "Старый" Новый Год – уникальный праздник, возникший из-за нежелания людей переходить на новое летоисчисление.

Поздравления на Старый Новый Год в Украине

Несмотря на то, что "Старый" Новый Год не является официальным праздником, многие любят и чтят этот день. Редакция Без Табу предлагает всем желающим ознакомится с информацией о том, как отмечают Старый Новый год и какими обычаями, обрядами и ритуалами он сопровождается.

Празднование Старого Нового года началось в 1918 году, когда вместо Юлианского календаря был введен Григорианский, и в нашу жизнь вошло понятие "старого" и "нового" стиля с разницей в две недели. причем каждые сто лет из-за неточности Юлианского календаря эта разница будет увеличиваться на 1 день.

Тем не менее, если в ночь с 31 на 1 января вам не хватило веселья, вы можете отметить праздник еще раз. К слову, для многих православных людей именно Старый Новый год является более ярким праздником, чем обычный Новый год, поскольку пышные застолья разрешены исключительно после окончания Рождественского поста, а православная церковь так и не отказалась от рассчета своих праздников по Юлианскому календарю.

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Какие традиции сформировались в Украине на "Старый" Новый Год

Традиции "Старого" Нового Года

На "Старый" Новый год собираются семьей, родственники просят друг у друга прощения за обиды и загадывают желания, которые обязательно должны сбыться в новом году.

Но в древности, в этот день отмечали другие праздники. В дни "Старого" Нового года украинцы отмечали день Маланки (13 января) и день Святого Василия (14 января). Эти праздники всегда сопровождались народными гуляниями, переодеваниями и гаданиями, что традиционно для украинской культуры.

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13-14 января в Украине принято водить козу и палить дидухов

Ранее эти дни несли сакральное значение для славян, которые отмечали праздник солнца - отуда и некоторые традиции. Главные обряды празднования — щедрование и вождение козы Маланки. С вечера и до самой ночи компании щедровальников ходят по домам носят специальные посохи с симвомами звезд и солнца, поют обрядовые песни-щедривки, танцуют и шутят. Компанию сопровождает Коза Маланка, в которую переодевается молодежь.

Утром 14 января в Украине принято засевать. Согласно этому ритуалу на "Старый" Новый год парни засевают зерном сначала в своем доме, затем в домах крестных родителей, родственников и соседей. При этом всегда желают счастья, достатка и урожая в новом году.

Кое-где еще сохранилась традиция утром 14 января сжигать дидухов – снопы-куклы, которые на Щедрый вечер стояли в доме на покуті. Считается, что этот обряд помогает избавиться от нечисти, бед и неприятностей.

Ночь с 13 на 14 января считалась магической, поэтому неотъемлемой частью празднования были также гадания на Старый Новый год.

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Стол на "Старый" Новый Год похож на Рождественский, но не постный

Что готовить на "Старый" Новый Год

В Украине на "Старый" Новый год всегда щедро накрывают стол. На нем обязательно должна быть кутья, ибо праздник на самом деле совмещает в себе несколько старых праздников. Праздничный стол очень похож на рождественский, однако блюда здесь уже не постные. На стол ставят колбасы, мясо, вареники, пироги, блины и многое другое.

Согласно старинным традициям, на столе в Васильев вечер должна была быть щедрая кутья, или сочиво. Халвы, орехов, меда и изюма не жалели: чем щедрее будет блюдо, тем насыщеннее и богаче новый год.

Кроме того, на столе обязательно был поросенок, петух или заяц. Все три мяса несли в себе разный смысл: свинина сулила богатство, блюда из петуха — свободу, а зайчатина — успех во всех делах.

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